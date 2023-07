Ruud moet met z'n honden in een auto slapen nadat een GHB-lab is gevonden

De politie vindt in juli 2022 een GHB-lab in een huis aan de Kempenerrandweg in Etten-Leur, waarna de burgemeester de woning sluit. Bewoner Ruud weet niet waar hij naartoe moet. “Ik heb twee maanden overal en nergens doorgebracht, waaronder een aantal nachten in de auto met mijn twee honden.” Advocaat Peter Schouten probeert namens hem aan te tonen dat de maatregel onterecht is.

De burgemeester van Etten-Leur wil met de sluiting laten zien dat de overheid hard optreedt tegen drugscriminaliteit. Voor de bewoner had de sluiting grote gevolgen. “Het is heel vervelend geweest die twee maanden. Bij de gemeente hadden ze de indruk dat ik makkelijk overal terechtkon, maar dat is niet zo”, vertelt hij bij een beroepszaak die hij heeft aangespannen. Hij hoopt dat de rechter oordeelt dat de sluiting onterecht was.

Als kind getraumatiseerd

De bewoner staat op een wachtlijst voor opname in een instelling, omdat hij last heeft van een posttraumatisch stresssyndroom. Op de zitting vertelt advocaat Peter Schouten, die de bewoner bijstaat, dat de bewoner als kind getraumatiseerd is. “Dat kwam doordat zijn broer psychotisch was. Sinds hij elf jaar oud was, heeft hij zijn kamer moeten barricaderen.”

Volgens Schouten had de gemeente hier rekening mee moeten houden. “Iemand die op zo’n wachtlijst staat, moet ergens zijn waar rekening gehouden wordt met zijn stoornis. Dat hij in een auto moest slapen, helpt niet bij het verwerken van het trauma”, aldus de advocaat.

Gegevens uit dossier gelekt

De gemeente informeerde het woonbedrijf waar de man van huurt over de sluiting. Advocaat Schouten zegt dat in deze rapportage grote delen van het strafdossier zijn bijgevoegd. Onterecht volgens de advocaat. “Dat is in strijd met de privacywetgeving en met de grondwet”, aldus Schouten.

Schouten vindt het bijzonder dat de gemeente de woning wil sluiten vanwege de openbare orde en veiligheid. Hij vindt juist de privacywetgeving belangrijk voor diezelfde openbare orde en veiligheid. “Het respecteren van privacy is belangrijk, zodat niet iedereen elkaar naar de oren vliegt”, aldus Schouten. Daarom is er tegen de burgemeester aangifte gedaan van lekken.

Bij de zitting erkent een ambtenaar van de gemeente Etten-Leur dat hier een fout is gemaakt. “We kijken hier kritisch naar. In het vervolg gaan we niet meer gegevens verstrekken dan noodzakelijk is”, zegt de ambtenaar. Hij zegt dat de aangifte tegen de burgemeester niet verder wordt behandeld.

Tweede kans

Volgens de advocaat had het grote gevolgen voor de bewoner dat delen uit het strafdossier zijn gelekt. “De directie van het woonbedrijf ging ervan uit dat de bewoner een crimineel was, maar dat is hij helemaal niet. Hij was gelegenheidsdealer. Hij handelde niet vanuit zijn huis of in de buurt”, stelt Schouten.

Het woonbedrijf wilde de huurovereenkomst opzeggen en de bewoner uit zijn woning zetten, waardoor hij niet terug mocht keren na de sluiting. De burgerlijke rechter stak daar een stokje voor. Die wees op het zogeheten ‘tweedekans-convenant'. Daarin staat dat een huurder onder strenge voorwaarden en toezicht toch in zijn huis mag blijven wonen. Advocaat Schouten zegt dat de bewoner dit traject volgt en hoopt dat de gemeente hem ook een tweede kans gunt.

Uitspraak rechter

Een maand later besliste de rechter dat de gemeente het huis van Ruud wel degelijk mocht sluiten. Volgens de rechter staat vast dat er vanuit het huis werd gedeald in drugs. Ook was het volgens de rechter terecht dat de gemeente informatie deelde met het woonbedrijf.

De advocaat van Ruud is het oneens met de sluiting en de behandeling van de zieke Ruud. Hij stapt naar de Raad van State voor een volgende rechtszaak. Inmiddels is de bewoner begonnen aan de behandeling van zijn posttraumatisch stresssyndroom. Het GHB-lab heeft nog niet tot een strafzaak geleid, maar het ligt voor de hand dat die er nog komt.

Omroep Brabant onderzoekt de sluiting van drugspanden in Brabant. Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie.

LEES OOK:

Steeds minder drugspanden worden gesloten, burgemeesters zijn voorzichtiger

Zo werd dit gezin verscheurd door een drugsvondst in hun huis