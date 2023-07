112-nieuws: auto vat vlam tijdens rijden •coniferen en schutting in brand

11.15

Een 77-jarige man is gisteren dood gevonden in zijn huis in Eindhoven. De man bleek al lange tijd geleden te zijn overleden. Reden voor de politie om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Het blijkt te gaan om een natuurlijk overlijden. Hoe lang geleden de man al is overleden, weet de politie niet exact. “Wat wij konden zien, is dat hij daar al heel lang lag, we gaan uit van maanden", zegt een woordvoerder.

