Onweerblog: gewonde door schok van blikseminslag • gevaarlijke tak uit boom

16.47

Bij een huis in Berkel-Enschot is vanmiddag de bliksem ingeslagen. Door de harde klap, is bij de woning aan de Akkerweg een schoorsteen en een aantal zonnepanelen beschadigd.

Een van de bewoners is gewond geraakt door een elektrische schok, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Het is niet duidelijk of deze persoon ook is overgebracht naar het ziekenhuis. "Deze persoon voelde een schok en voelde zich daarna niet lekker", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten.

De inslag ging gepaard met een gigantisch harde klap. De schoorsteen liep flinke schade op, brokstukken vielen daardoor naar beneden en beschadigde een auto. Bij meerdere woningen in de wijk ligt door de inslag de aardlek eruit.

Om de hoek, aan de Molenakker, sloeg bij een tweede huis de bliksem in. Daar liep het huis geen schade op maar sloegen wel alle stoppen eruit. De bewoonster is door de brandweer geholpen om alles weer op gang te krijgen.