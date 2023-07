'ASML neemt minder mensen aan, monsterklus om iedereen in te werken'

ASML neemt de komende tijd minder nieuwe mensen aan, de explosieve groei is ten einde. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Vorig jaar nam de chipmachinefabrikant in Veldhoven 10.000 nieuwe mensen aan en groeide het personeelsbestand naar 40.000 man. Zo'n grote hoeveelheid nieuwe mensen, geeft druk op de organisatie, zegt een woordvoerder tegen de krant.

ASML nam jarenlang aan de lopende band nieuwe werknemers aan, van de 40.000 personeelsleden werkt ongeveer de helft in de regio Veldhoven.

Volgens een woordvoerder is het goed om nu even pauze te nemen, omdat het groot aantal nieuwe mensen veel van de organisatie vraagt. Het blijkt een monsterklus om al deze nieuwe mensen in te werken, aldus het ED.

Als voorbeeld geeft een woordvoerder het feit dat nieuwe medewerkers veel te leren hebben als ze een technische functie vervullen. Want de specifieke techniek is niet te leren in de schoolbanken.

Minder vraag naar laptops

Al die nieuwe mensen waren nodig om aan de explosieve vraag naar chipmachines te voldoen. De laatste tijd is er minder vraag naar consumentenelektronica zoals smartphones en laptops. Klanten van ASML zouden daarom minder voorraad opslaan en minder chips produceren.

Ook dat heeft effect op de verkoop van chipmachines. Volgens een woordvoerder is de terugval vooral op korte termijn en wordt op langere termijn nog altijd groei verwacht.

Het gaat volgens de krant niet om een volledige vacaturestop, alleen het groeitempo gaat omlaag. Tot wanneer kan de woordvoerder niet zeggen. Wie nu op de website van ASML kijkt, ziet wereldwijd ruim vijfhonderd vacatures. Een paar maanden terug waren dat er nog ongeveer twee keer zoveel.

Druk op de woningmarkt

De groei van ASML bracht het afgelopen jaar al veel teweeg in regio Eindhoven. Het groot aantal mensen dat gehuisvest moet worden, zorgt voor nog meer druk op de al krappe woningmarkt. ASML betaalde in mei miljoenen voor de nabijgelegen Heerseweg. De chipmachinefabrikant kocht daar dertien huizen op om in de toekomst te kunnen uitbreiden.

Maar ook scholen en huisartsen in de regio maken zich zorgen. Zo wordt er een golf van buitenlandse kinderen verwacht, voor een deel afkomstig van expats.

Huisartsen vrezen een groot tekort aan zorgpersoneel en praktijkruimtes vanwege het groot aantal buitenlandse werknemers dat naar de regio Eindhoven komt. Ze roepen grote werkgevers zoals ASML op om mee te helpen door bijvoorbeeld praktijkruimtes te sponsoren.

LEES OOK:

Huisartsen maken zich zorgen over enorme groei expats: 'Het gaat knellen'

Scholen zetten zich schrap voor enorme golf van nieuwe expat-kinderen

Kees en Geert verkopen hun huis aan ASML: ‘Wil geen hoge torens in de tuin’