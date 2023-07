Sluiten van drugspanden: elke gemeente vaart haar eigen koers

Tussen Brabantse gemeenten zitten grote verschillen in beleid over het sluiten van drugspanden. Zo kan het gebeuren dat een burgemeester in de ene gemeente een huis met een kleine wietkwekerij sluit, terwijl mensen in andere gemeenten er alleen met een waarschuwing vanaf komen. Deskundigen noemen dat soort verschillen niet verstandig.

In deze aflevering van HOE..? leggen we je de sluiting van drugspanden uit. Lees daarna verder.

Bij harddrugs valt op dat gemeenten hier wel hetzelfde over denken. In vrijwel alle gemeenten kan een woning al worden gesloten, als er meer dan een half gram cocaïne of meer dan één pil XTC wordt gevonden.

Ook verschilt de aanpak per gemeente over het aantal hennepplanten. Bij de meeste gemeenten wordt er actie ondernomen als er zes of meer hennepplanten zijn gevonden. Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben het soepelste beleid. Daar hoeft een woning pas gesloten te worden als er meer dan vijftig hennepplanten worden gevonden.

Grootste verschillen bij softdrugs De grootste verschillen in het beleid, zitten in het sluiten van woningen als er voor het eerst hennep wordt gevonden. Bij 38 gemeenten moet de woning voor twee of drie maanden op slot. Andere gemeenten houden het hier bij een waarschuwing of een bestuurlijke boete. Dit betekent dat mensen niet uit de woning moeten en er gewoon kunnen blijven wonen.

Gemeenten mogen zelf beslissingen nemen over het beleid om drugspanden te sluiten. Maar de verschillen die Omroep Brabant ontdekte, leiden wel tot kritiek. Hoogleraar ondermijning Pieter Tops aan Tilburg University keurt het af. “Er zijn verschillen, dat mag ook volgens de wet. Toch is het niet heel verstandig om grote verschillen te hebben tussen gemeenten. Het is denk ik goed dat je als bestuur op dit punt één norm uitstraalt."

Drie gemeenten zonder beleid

De gemeenten Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben geen beleid over het sluiten van drugspanden. Ze hebben niet concreet afgesproken wat ze precies doen als er ergens drugs worden gevonden. Maar ze mogen wel gewoon panden sluiten.

Volgens de gemeentewoordvoerders is hiervoor gekozen omdat ze de wet al kunnen gebruiken om een drugspand te sluiten. Het is volgens hen belangrijker om elk geval individueel te bekijken en met alle omstandigheden rekening te houden. Dan om specifiek beleid uit te werken in een verordening.

Tops is het daar eigenlijk niet mee eens. Hij ziet het liefst dat er één norm is voor alle Brabantse gemeenten. "Het is goed dat burgers, maar ook criminelen, weten dat alle gemeenten in Brabant zich daaraan houden", zegt Tops. Of en zo ja wanneer die ‘één norm’ er gaat komen, is nog onduidelijk.

Bekijk het beleid van jouw gemeente in de kaart onderaan dit artikel of via deze link.