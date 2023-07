Verlenging azc Budel lijkt gelopen race: raad heeft 'geen schijn van kans'

De gemeenteraad van Cranendonck vreest dat het langer openhouden van het asielzoekerscentrum niet meer tegen te houden is. Dinsdag deed het COA een vergunningsaanvraag voor verlenging van het azc in Budel. "We staan met de rug tegen de muur", zegt Carry van Rooij van de grootste politieke partij ELAN. Daarmee lijkt de politiek haar belofte niet na te kunnen komen.

Een meerderheid van de raad roept al langere tijd dat het azc in de huidige vorm per 1 juni 2024 zal verdwijnen. Op dat moment loopt namelijk de omgevingsvergunning voor het gebruik van de voormalige Nassau-Dietzkazerne af. Door nu een nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen, wil het COA dat probleem tackelen. De aangevraagde vergunning tegenhouden is kansloos, denken de politieke partijen nu. “Als de aanvraag binnen het bestemmingsplan past, hebben we geen schijn van kans”, weet Paul Coenegracht van het CDA. Koen van Laarhoven van Cranendonck Actief: “We kunnen het wel tegenhouden, maar dan worden we teruggefloten door de rechter, dat heeft ook geen zin." De grootste politieke partij van Cranendonck, ELAN, had bij de vorige verkiezingen als speerpunt dat het azc in deze vorm zou sluiten. Daarvan lijkt nu niets te komen. Volgens Carry van Rooij ligt dat aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt. "Wij zijn er destijds niet op gewezen dat we eigenlijk met de rug tegen de muur aan staan.”

"Het is wel een ongelukkig gekozen moment, zo net voor de vakantie."

Toch komt de nieuwe vergunningsaanvraag niet helemaal als een verrassing voor Van Laarhoven. “Maar het is wel een ongelukkig gekozen moment, zo net voor de vakantie”, zegt de voorman van Cranendonck Actief. Hij snapt dat het COA graag in Budel blijft. “Er moet voor opvang worden gezorgd en deze locatie voldoet. Wij zijn ook niet tegen de opvang, maar de mensen die daar worden opgevangen, zorgt voor een probleem.” Carry van Rooij van ELAN is wel verbaasd over de zet van het COA. "Ze leggen het inwonersonderzoek naast zich neer. Het draagvlak hier is weg. Mensen willen rust, ondernemers in Maarheeze willen rust", zegt zij. De partijen hopen, misschien tegen beter weten in, dat er nog onderhandelingsruimte is. “Het COA moet naar het belang van Cranendonck kijken en volgens mij hebben wij het recht om eisen te stellen”, stelt Van Laarhoven. “Geen azc is een doodlopende weg, maar we willen op een ander soort azc uitkomen.”

“Het COA moet voor voorzieningen op het terrein zorgen."