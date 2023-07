Onhandige criminelen: hoe sommigen zichzelf verraden

Echt slim zijn ze niet die criminelen. Het is een vooroordeel, maar bij criminelen blijkt het toch vaker dan je denkt een kern van waarheid te bevatten. Bijvoorbeeld die zware crimineel uit België die in Geldrop met een grote opblaaspalmboom over straat liep. Hij werd aangehouden en bleek nog 18 jaar te moeten zitten. De Belg is geen incident, zo blijkt.

Ritjes in gestolen auto

Een Belg wist vier weken lang onder de radar te blijven. nadat hij een woningoverval had gepleegd in Bladel. Hij had daarbij ook de auto van de slachtoffers mee naar huis genomen. De Belg was alleeen 'vergeten' om het kenteken eraf te halen. Toen hij met de gestolen wagen ging rondrijden, kwam hij voorbij een automatisch kentekenherkenningssysteem. Even later werd de man aangehouden.

Wildplassen

In 2005 en 2006 werd er in een auto en in verschillende panden in Uden, Volkel, Zeeland en Erp ingebroken. In alle gevallen wist de dader te ontkomen, maar liet hij wel DNA achter. Zijn identiteit was dus bekend, maar hij werd tien jaar lang niet gevonden. Totdat hij op een avond op straat stond te plassen in Amsterdam en werd betrapt. De agenten wilden zijn legitimatiebewijs zien en ontdekten zo dat de man al jaren werd gezocht.

Append op de fiets

Na een woninginbraak op de fiets ervandoor gaan, dat kan nog. Of het handig is om de buit in je jas te verstoppen, is maar de vraag. Om dan op de fiets met de telefoon in de hand te gaan bellen, is vragen om problemen. Dat ondervond de 'slimmerik' uit Oss ook. Op de fiets kwam hij de politie tegen. Van schrik liet hij zijn mobiel vallen. De agenten hielpen hem en zagen een wapenstok met een touwtje om zijn nek hangen. Ze fouilleerden hem en vonden toen ook twee bankpasjes en een rijbewijs, die hij even daarvoor had gestolen.

Kapot achterlicht

Als je een vuurwapen en duizenden euro’s contant geld in je auto hebt liggen, kun je maar beter zorgen dat je auto in orde is. Twee mannen in Eindhoven liepen tegen de lamp omdat het achterlicht van hun auto het niet deed. Agenten zagen dat waarna ze het kenteken natrokken in de politiesystemen. Toen bleek dat er vaker problemen met de auto waren geweest. Bij de aanhouding vond de politie in het dashboardkastje het vuurwapen en de duizenden euro’s cash.

Botsing tegen lantaarnpaal

Een man die in België gezocht werd, liep in Baarle-Nassau tegen de lamp. Letterlijk want hij reed tegen een lantaarnpaal. De man wilde na de botsing weglopen, maar agenten hielden hem tegen. In een verborgen ruimte in de auto vonden ze een vuurwapen, een ploertendoder en drugs. Later bleek dat de man in België niet was teruggekomen na een proefverlof. Hij kon vervolgens keurig de rest van zijn straf uit gaan zitten.

