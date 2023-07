11 illegale sproeiers van grondwater op de bon geslingerd

Bij een controle zijn elf mensen betrapt die grondwater oppompten en sproeiden, zonder dat ze daar een vergunning voor hadden. Ook sproeiden zij overdag grasland, terwijl dat niet mag. Zij krijgen daarom een boete. Dat heeft waterschap De Dommel bekendgemaakt.

Het gebied van De Dommel zit in het zuidoosten van onze provincie en is een van de droogste van het land. Momenteel geldt een zogeheten urenverbod en dat betekent dat er overdag tussen elf en vijf uur geen grasland met water mag worden besproeid.

Vorige maand betrapten de handhavers van het waterschap ook al vijftien mensen die grondwater oppompten zonder vergunning. Dertien van hen hielden zich toen niet aan het urenverbod. De Dommel noemt het aantal overtredingen 'veel'.

Strenge regels

Er gelden strenge regels voor het gebruik van grond- en oppervlaktewater en waterschap De Dommel controleert daar streng op. Het gebied met veel zandgrond wordt snel erg droog. De Dommel voert jaarlijks als een van de eerste waterschappen extra sproeiverboden in. In de laatste jaren duurde dat steeds tot ver in het najaar.

