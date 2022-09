Het is kurkdroog en dat blijft nog wel even zo

Het is nog altijd gortdroog in onze provincie, dat zal niemand verrassen. En dat blijft voorlopig ook nog wel zo. De verwachte buien die eraan zitten te komen, gaan het probleem niet oplossen. Daarvoor waarschuwen de drie waterschappen in Brabant. Om de droogte in onze provincie een halt toe te roepen moet het langere tijd veel regenen.

Drooggevallen sloten en verdorde grasvelden: de gevolgen van de aanhoudende droogte zijn goed te zien in onze provincie. De gevolgen van de droogte zijn overal goed te zien. Droogtecoördinator Jos Kruit van waterschap Aa en Maas heeft het nog nooit zo extreem meegemaakt.



"Normaal valt er in Nederland zestig millimeter water. Nu zien we heel lange periodes heel weinig neerslag en hoge temperaturen. Deze extremen worden steeds gekker."

"Dan is er geen waterleven meer."

Daarom mag er al langere tijd in veel gebieden niet meer gesproeid worden. Ook vroegen de waterschappen deze zomer al om zuinig te zijn met kraanwater. Want als het zo lang droog is, verdampt er meer water dan dat er regen valt. En dat heeft weer grote gevolgen voor het watersysteem. "Het grondwater zakt heel diep weg. Dan vallen sloten en beken droog en is er geen waterleven meer."

"Wat we nu nodig hebben, is dat het continu en veel gaat regenen."

Bij Heusden zitten er zelfs scheuren in de dijken door de extreme droogte. En dus is het volgens Kruit hoog tijd dat het flink gaat plenzen. "Wat we nu nodig hebben, is dat het continu en veel gaat regenen. Er moet meer regen vallen dan we normaal verwachten voor deze periode, zodat we het grondwater kunnen aanvullen. Dan kunnen we de droogte volgend jaar aan. We hebben ook mogen genieten van het mooie weer, nu kunnen we wel wat regen gebruiken."

Jos Kruit, droogtecoördinator van het waterschap Aa en Maas (foto: Jos Verkuijlen)

Dit jaar gaat overigens niet de boeken in als het meest droge ooit. Onder meer de jaren 2018, 2019, 2020 waren nóg droger. 1976 was het allerdroogste jaar ooit gemeten. Het lijkt erop dat de weergoden Kruits smeekbedes gehoord hebben. Voor de komende dagen worden er flinke buien verwacht in de provincie. Maar waarschijnlijk is het voorlopig slechts een druppel op een nog altijd gloeiende plaat.