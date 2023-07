Man steekt zomaar twee vrouwen met mes: niet 9 maar 12 jaar gevangenisstraf

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag de 50-jarige Shire A. uit Eindhoven veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een dubbele poging tot doodslag. Hij viel in januari en maart 2021 twee willekeurige vrouwen aan en verwondde ze ernstig met een mes. Vorig jaar kreeg de man nog negen jaar cel opgelegd van de rechtbank.

Ook moet de verdachte van het hof een hogere schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers. Van de rechtbank moest hij eerst 12.000 euro overmaken, maar dat wordt nu 21.000 euro.

Volgens het hof valt de straf hoger uit omdat de man de ernst van zijn daden niet inziet. Een van zijn slachtoffers kwam tot dezelfde conclusie. Tijdens de rechtszaak had ze nog een beetje medelijden met haar aanvaller, maar tijdens het hoger beroep was dat helemaal weg. Ze vindt nu dat de maatschappij zo lang mogelijk beschermd moet worden tegen haar aanvaller.

Onbehandeld

De Eindhovenaar werkt op geen enkele manier mee aan onderzoeken naar zijn psychische gesteldheid. Een onderzoek in de gevangenis gaf nauwelijks duidelijkheid. Ook in het Pieter Baan Centrum weigerde de man zijn medewerking.

Experts kunnen dus niet zeggen waarom de verdachte twee vrouwen aanviel en hoe groot de kans op herhaling is. Ook is het niet duidelijk of en hoe de man behandeld worden. Omdat het gerechtshof zijn gedrag wel zorgwekkend vindt, krijgt hij deze keer niet negen, maar twaalf jaar celstraf.

Willekeurige slachtoffers

Shire A. sloeg voor het eerst toe op 7 januari 2021. Een vrouw was aan het wandelen in Eindhoven toen hij haar iets vroeg. Nadat zij antwoord gaf, stak hij haar een aantal malen in het gezicht en de borst.

Twee maanden later maakte de Eindhovenaar nog een slachtoffer. Hij benaderde een vrouw die aan het hardlopen was op de Marterstraat in Eindhoven en stak vanuit het niets een mes in haar rug. Daarna stapte hij op zijn fiets en ging ervandoor. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Hoewel de man alles ontkent, vindt het hof dat er genoeg bewijs is. Op zijn broek werd een bloedspat van de hardloopster gevonden. Ook werd hij gefilmd door een bewakingscamera. Ook de fiets die in zijn schuur werd gevonden, was daarop te zien.

