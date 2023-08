112-nieuws: auto vliegt van de weg na crash • stroomstoring in Tilburg

15.50

De Hongaarse politie heeft vorige week de voortvluchtige Michael D. (24) uit Mol opgepakt in Boedapest, zo meldt de Gazet van Antwerpen. D. stond internationaal gesignaleerd na een gruwelijke gijzeling en foltering in het drugsmilieu. Het slachtoffer werd eind februari zwaar toegetakeld aangetroffen in Poppel (Ravels). In zijn voorhoofd was het woord ‘dief’ gekerfd. Verder miste de man een vinger en hij had meerdere ernstige snij - en steekwonden.

Bij de zaak werd in februari een verdacht busje onderzocht door de Eindhovense politie. Het slachtoffer werd volgens de Vlaamse krant in Eindhoven in een busje geduwd als vergelding voor een ripdeal.

