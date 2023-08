Verbazing over vrijlating van militair die na inval een fietser doodreed

In Helvoirt heerst verbazing over de militair die in acht dagen tijd twee keer is gearresteerd. Eerst omdat hij een vrouw zou hebben gegijzeld en mishandeld, later na het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in Weert.

Ron Vorstermans & Noël van Hooft Geschreven door

Volgens inwoners van Helvoirt veroorzaakte de militair vaker problemen en overlast in het dorp. "Maar de politie mocht niet ingrijpen, dat is aan de marechaussee", merkt een man op. Dat klopt overigens niet helemaal. De politie mag altijd ingrijpen en een militair aanhouden, maar als dat gebeurt neemt de Marechaussee doorgaans het onderzoek over. Drugsgebruik

Ook zou de man zijn hele huis vorig jaar kort en klein hebben geslagen. "Hij was een bekend drugsgebruiker”, vult de bewoner aan. Andere inwoners van het dorp vinden het onbegrijpelijk dat de man na een week alweer is vrijgelaten. Niet iedereen kent de man. Maar de mensen die hem wel kennen, kennen hem vooral van de problemen die hij zou hebben veroorzaakt. "Die dodelijke aanrijding was toch niet met de militair die hier woont?", reageert een voorbijganger verrast. "Het is toch ongelooflijk dat ze hem alweer hebben vrijgelaten? Dat kan alleen in Nederland." Inval

De man werd eerst op woensdag 2 augustus thuis in Helvoirt gearresteerd voor het mishandelen en gijzelen van een vrouw. De inval trok veel bekijks van buurtbewoners in Helvoirt. Zowel politie als de Koninklijke Marechaussee pakten de man op. Hij werd een weekje later 'onder bijzondere voorwaarden’ vrijgelaten. Twee dagen na die vrijlating, donderdagmiddag dus, reed de militair een 83-jarige fietser in het Limburgse Weert aan. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd maar overleefde de aanrijding niet. De militair was onder invloed en zou hebben geprobeerd om de plek van het ongeval te verlaten. Hij raakte zelf ook gewond en moest naar het ziekenhuis. Daar werd hij dus opnieuw opgepakt. Beelden van de inval op 3 augustus:

De fiets van de in Weert aangereden man belandde in een boom (foto: Johan Bloemers/SQ Vision).