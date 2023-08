Italiaanse familie investeert 2,6 miljard euro in Philips: 'Koopje'

Een Italiaanse ridder te paard lijkt het kwakkelende Philips te redden. Deze maandag werd bekend dat de familie Agnelli, eigenaar van onder meer Fiat, Ferrari en de voetbalclub Juventus, voor 2,6 miljard euro aandelen heeft gekocht van het concern Philips. Dat is vooral goed nieuws voor de ontwikkeling van de medische apparatuur van het van origine Eindhovense bedrijf. De waarde van de multinational was namelijk door zijn falende slaapapneu-apparaten dramatisch gekelderd.

De schatrijke Fiat-familie Agnelli heeft in één keer 15 procent van de aandelen gekocht. Beursanalist Jos Versteeg van InsingerGillissen noemt het bedrag van 2,6 miljard een koopje. "Philips is nog maar 40 procent waard van wat het ooit waard was. Het dieptepunt lijkt hiermee wel bereikt."

Kenners van de aandelenbeurs waarschuwden eerder al dat Philips door de duikeling rijp was voor een vijandige overname. Dat is nu met de Italiaanse investering voorkomen. Agnelli laat weten dat het gelooft in de strategie, het leiderschap en de potentie van Philips om met nieuwe medische apparaten geld te verdienen.

Kansen

Volgens beursanalist Versteeg liggen er nu eindelijk kansen op de markt voor Philips. "De bevolking vergrijst en dat is niet alleen in Nederland zo. De vraag naar medische apparatuur zal hierdoor stijgen, net als de bereidheid om voor deze apparatuur te betalen."

Tot voor kort had de medische apparatentak van Philips vooral te maken met fikse tegenvallers. Zoals de lopende rechtszaken tegen de onveilige slaapapneu-apparaten. Deze affaire luidde het vertrek in van topman Frans van Houten en liet de aandelenkoers van Philips kelderen met 70 procent. Maar de miskleun met de apneu-apparaten is geen incident op zich. De afgelopen dertig jaar is de waarde van het bedrijf alleen maar gedaald.

Tegenvallers

Wereldwijd zijn duizenden werknemers ontslagen. Ook de vestiging in Best ontkwam niet aan het schrappen van banen. Daar werd een vernieuwende technologie ontwikkeld om het hart- en bloedvatenstelsel beter in kaart te brengen.

Ondanks dit soort tegenvallers is Philips nog steeds een wereldspeler van formaat, vindt Versteeg. De nieuwe en meteen grootste aandeelhouder van Philips zegt voor langere tijd te willen investeren in het bedrijf dat gespecialiseerd is in gezondheidstechnologie.

Ferrari

De Italiaanse familie, die ook een belang heeft in kleinere ander gezondheidstechnologiebedrijven, krijgt de optie om haar aandeel Philips uit te breiden naar 20 procent. In ruil voor de investering in Philips krijgen de Italianen een zetel in de raad van commissarissen.

Zo kwamen er minder en minder Philips-fabrieken