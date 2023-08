Racistisch geweld: veroordeelde man haalt geld op voor zichzelf

Daniel Smirnov, de man die in maart veroordeeld is vanwege racistisch geweld in Breda is een crowdfund-actie begonnen. De 38-jarige schold in 2021 een stel uit voor 'kankernegers', sloeg de man in het gezicht en verspreidde stickers met racistische leuzen. Ook projecteerde hij racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam en tijdens carnaval op het stadhuis van Eindhoven. Hij hoopt 2200 euro op te halen met de crowdfund, dat wil hij gebruiken om nieuwe spullen te kopen.

De rechtbank veroordeelde Smirnov tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 29 dagen voor de mishandeling. Ook moet hij een schadevergoeding van 150 euro aan het slachtoffer betalen. De zaak rond de projecties in Rotterdam en Eindhoven loopt nog. Onjuiste beweringen

Smirnov doet de oproep voor geld onder zijn eigen naam, omdat zijn gegevens toch al rond gaan op internet, zo schrijft hij. In zijn bericht meldt hij dat hem onrecht is aangedaan, hij zou slachtoffer zijn van 'politieke onderdrukking' door de regering. Zo noemt hij het feit dat de verdachten in de projectie-zaak drie weken in voorarrest hebben gezeten. 'Normaal gesproken is dit maximaal drie dagen' aldus Smirnov. Dit is onjuist, een voorarrest kan maximaal 110 dagen duren. Ook worden de mannen niet veroordeeld door de regering maar door de rechtbank. Bidden

De inzamelingsactie is gestart op een Amerikaanse site die naast 'materiële behoeften' ook voorziet in 'spirituele behoeften', zo kunnen mensen naast het doneren van geld ook aangeven te bidden voor de activist. Smirnov schrijft erg dankbaar te zijn voor alle steun. Smirnov wil met de crowdfund-actie geld ophalen om nieuwe apparatuur en een stickerprinter te kopen. Daarnaast wil hij een bijdrage in zijn juridische kosten en gemist salaris. De teller staat woensdagochtend op 51 euro, voornamelijk gestort door anonieme gevers. In een eerdere versie van dit artikel stond dat Smirnov al 500 euro had opgehaald. Dit is onjuist, zijn eerste doel is 500 euro, daarna hoopt hij op 2200 euro.