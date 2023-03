Mannen achter racistische projecties voor rechter om mishandeling

Twee mannen die verdacht worden van het beledigen en mishandelen van een zwarte man in Breda verschenen maandag voor de rechter. Een derde was niet aanwezig. Hij, en een van de anderen, worden ook verdacht van het projecteren van racistische leuzen op gebouwen in Eindhoven en Rotterdam. De mannen slagen er in de rechtszaal niet in al hun beweegredenen duidelijk te verwoorden.

De zaak waar het maandag over gaat is de mishandeling van een zwarte man in het Valkenbergpark in Breda op 17 oktober 2021. De man werd in het gezicht geslagen en hij en zijn vrouw zijn uitgescholden voor 'kankernegers'. Dit nadat ze een sticker die de verdachten op een lantaarnpaal plakten verwijderd hadden.

Op stickers die de mannen bij zich hadden stonden teksten als 'Nationaal socialisme, we zijn terug', 'Stop white replacement' en 'White lives matter'. Teksten waaruit volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'volstrekte minachting voor andere mensen' spreekt en die 'polarisatie versterken'. Volgens de advocaat van één van hen valt dit onder vrijheid van meningsuiting.

Omvolkingstheorie

"Hebt u kankernegers gezegd?" is de eerste vraag van de rechter aan de mannen. "Kankerneger wel, dat zeg ik wel vaker" is de reactie van de 28-jarige verdachte P. De ander, John A. (24) ontkent. Op de vraag of zo'n tekst beledigend is reageert hij kort: "Geen commentaar."

Het is niet de laatste keer dat A. niet, of ontwijkend antwoordt. Weet hij waar de 'omvolkingstheorie' die hij zegt aan te hangen vandaan komt? A. kan het niet zeggen. Kan hij dan uitleggen wat het nationaal socialisme, zoals genoemd op een sticker, precies inhoudt? "En de jodenvervolging, of gelooft u daar niet in?" "Geen commentaar." Wel zegt A., zichtbaar zenuwachtig, tegen de 'demonisering van blanken' te zijn.

P. is nog zuiniger met woorden als het om die bewuste middag gaat. Hij ging 'gewoon wat drinken' in de stad. Op de vraag of hij achter de uitlatingen op de stickers staat antwoordt hij: "Dat weet ik niet. Ik ben er niet echt mee bezig." P. is al eerder veroordeeld voor belediging en geweldpleging.

Projectie tijdens carnaval

Uit verklaringen van getuigen blijkt dat Daniel S. (34) degene is die geslagen heeft. Een 'heel ernstig feit, want hier gaan woorden over in geweld' aldus de officier van justitie. S. heeft tegenover de politie bevestigt dat hij geslagen heeft, uit zelfverdediging. Ook hij is al eerder veroordeeld voor belediging en geweldpleging.

De man is niet aanwezig in de rechtszaal. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij racistische projecties op gebouwen, onder andere in Eindhoven tijdens carnaval. Daarvoor heeft hij vastgezeten en dus kreeg hij van zijn werkgever geen vrij om naar de rechtszaak te komen: hij is dringend nodig op het werk.

De projectie in Eindhoven: