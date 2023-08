Minister Yesilgöz met dood bedreigd: man moet worden opgenomen

Een man van 66 uit Rijen heeft gedreigd dat hij minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om het leven zou brengen en krijgt daarvoor tbs. Hij moet zich onder meer laten opnemen in een kliniek. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald.

Volgens de rechter heeft hij vorig jaar de bewindsvrouw in een brief ‘op een verschrikkelijke manier’ met de dood bedreigd. Hij wilde haar ‘kapotschieten’ in Den Haag of bij haar huis. Hij dreigde haar ook te doden met een ‘spuitje, bijl of handgranaat’. Verder was hij van plan haar buik open te snijden met een vlijmscherp stanleymes en haar darmen op te hangen in aanmeldcentrum Ter Apel.

'Niet veilig'

Minister Yesilgöz voelde zich door deze dreigementen niet meer veilig. Ze was echt bang dat de verdachte haar wilde doden. Omdat de man een ernstige psychische stoornis had toen hij de brief schreef en verstuurde, krijgt hij geen cel- of werkstraf. Uit onderzoeken bleek dat de man vorig jaar onder meer last had van wanen en hallucinaties.

Tijdens de zitting legde de man uit dat hij schizofreen was en hiervoor medicijnen slikte. Hij benadrukte ook dat het echt niet zijn bedoeling was Yesilgöz iets aan te doen.

Op basis van onderzoek stelt de rechtbank vast dat de man toen ontoerekeningsvatbaar was. Dit betekent dat de strafbare feiten hem niet kunnen worden aangerekend.

Eerder bedreigingen

De rechtbank houdt er bij zijn uitspraak rekening mee dat de man uit Rijen eerder mensen heeft bedreigd en belaagd. Vanwege de kans op herhaling kiest de rechter voor tbs met voorwaarden. Dat houdt in dat hij mee moet werken aan toezicht door de reclassering en dat hij zich moet laten opnemen in een kliniek.

Eerder deze maand kreeg een man van 26 uit Roosendaal een jaar celstraf, omdat hij gedreigd heeft onder anderen Geert Wilders zijn hoofd af te snijden. De man moet vijf jaar lang uit zijn buurt blijven en mag geen contact met hem en andere slachtoffers leggen, zo bepaalde de rechter ook.

Een 52-jarige Tilburger moet ruim veertig dagen de cel in omdat hij minister-president Mark Rutte heeft bedreigd, zo bepaalde de politierechter in Breda in mei. De man stuurde in april 2021 een e-mail naar Rutte, waarin hij zei dat hij zijn hals door zou snijden.

