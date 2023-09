Nando wil rol in The Passion na musicaldebuut Dagboek van een Herdershond

Nando Liebregts (27) uit Boxtel kan weer iets van zijn bucketlist afstrepen. Hij heeft het Syndroom van Down, maar jaagt gewoon zijn acteerdroom na. Zondagavond was hij te zien in het muzikale tv-programma Dagboek van een Herdershond op NPO1. "Het was zo leuk om te doen met z'n allen."

Na zijn rollen in de film De Kameleon en Goede Tijden Slechte Tijden is Nando geen onbekende meer als acteur. Na die bijzondere mijlpalen, maakte hij zijn debuut in Dagboek van een Herdershond. Het bijzondere is dat het musicalspektakel deels opgenomen en deels live gespeeld werd zondagavond.

"Ik doe mijn eigen stunts."

Voor de inmiddels doorgewinterde acteur uit Boxtel maakte dat niet uit. "Ik vond het niet spannender dan anders omdat het live was." Zijn personage Bertus werd in een mijn gegooid om hem het zwijgen op te leggen, nadat hij iets had gezien dat hij niet mocht zien. "Ik doe mijn eigen stunts dus werd naar beneden gegooid", vertelt hij met een lach. Nando moest schreeuwen zodat de kijker het gevoel kreeg dat de mijn waarin hij werd gegooid door zijn tegenspeler heel diep was. "Maar in werkelijkheid viel dat wel mee hoor, dat was natuurlijk de illusie."

"De boodschap van liefde in de verhaal spreekt mij aan."

De rol van Bertus was voor Nando op het lijf geschreven. "Het is een man die iedereen wil helpen. Maar het liefste helpt hij Miete, die door Nandi van Beurden gespeeld wordt. Mijn personage is verliefd op haar. De boodschap van liefde in dit verhaal vind ik mooi en zorgt ervoor dat ik alles kan geven." De musical Dagboek van een Herdershond is gebaseerd op de populaire, gelijknamige tv-serie die tussen 1978 en 1980 op de buis was. Het verhaal draait om kapelaan Erik Odekerke die toetreedt tot een gelovige gemeenschap in een klein dorp in Limburg. Ondanks zijn goede bedoelingen, jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

"Je kon altijd bij haar terecht."

Voor het musicalspektakel was een echte sterrencast bij elkaar gebracht met onder meer de Vlaamse Thomas Cammaert, Angela Schijf, William Spaaij, Nandi van Beurden en Jon van Eerd in de hoofdrollen. "William kende ik al van de Kameleon dus dat voelde vertrouwd en Angela kende ik nog niet persoonlijk, maar zij was echt super gezellig en aardig. Je kon altijd bij haar terecht." De actrice en Nando gaan binnenkort een drankje doen, vertelt hij trots. Sinds de uitzending staat Nando zijn telefoon roodgloeiend. "Ik heb echt heel veel reacties gehad, vooral op sociale media en nog positief ook."

"The Passion staat nu op mijn bucketlist"