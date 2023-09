Brandstichting, auto-inbraak en roekeloos rijden: wel cel maar geen tbs

De man die verdacht werd van het aansteken van de schoolbranden in Oss, is daar niet voor veroordeeld. Er was te weinig bewijs. Wel vond de rechtbank bewezen dat hij brand stichtte in een prullenbak, een aansteker jatte uit een auto en roekeloos heeft gereden. Nu heeft de man te horen gekregen welke straf hij daarvoor krijgt: hij moet vijftig dagen de cel in maar krijgt geen tbs opgelegd. En dat hadden deskundigen wel geadviseerd.

“Ja, ik was boos. Ik heb de schoolbranden gesticht", zegt de Ossenaar begin dit jaar tegen de rechtbank. Hij heeft het over de golf van branden op basisscholen in Oss, die vermoedelijk zijn aangestoken. Drie in twee maanden. Een flinke schok in Oss. Maar later trekt hij zijn keutel in. “Ik las bij Omroep Brabant over de schoolbranden”, slaat hij om. “Maar ik heb ze niet gesticht.”

Gebrek aan bewijs

De man stond terecht omdat hij twee basisscholen en een prullenbak in het park in brand zou hebben gestoken. Ook zou hij hebben ingebroken in een auto, daar een aansteker uit hebben gestolen en roekeloos hebben gereden.

Uiteindelijk werd hij voor de hele rits veroordeeld, behalve voor de schoolbranden. Want zelfs al is zijn DNA op de hekken van de scholen gevonden, dan nog is er niet genoeg bewijs dat hij dat tijdens het delict heeft achtergelaten. En ook al is zijn telefoon in de buurt van de brandende basisscholen geweest, geldt daarvoor hetzelfde. Te weinig bewijs.

Deskundig advies

De definitieve straf liet even op zich wachten, omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Wel lag er al een advies van psychologen en de reclassering, die tbs met dwangverpleging adviseerden. Alleen onder dwang heeft het volgens hen effect, omdat hij niet heel gemotiveerd of meewerkend is.

Meneer heeft volgens hen namelijk een stoornis in het autistisch spectrum, met een licht verstandelijke beperking en een milde neurocognitieve stoornis. Maar of hij ook pyromaan is, dat is niet vastgesteld.

Te heftig

Het advies voor tbs met dwangverpleging vindt de rechtbank te heftig. Vier jaar dwangverpleging voor een prullenbakbrand, autodiefstal en roekeloos rijgedrag vinden ze niet binnen proportie. Daarbij denken ze dat zijn gedrag niet zo snel zal veranderen.

Wel mag de Ossenaar twee jaar niet meer achter het stuur kruipen en gaat hij vijftig dagen de bak in, met nog 100 dagen voorwaardelijk als hij opnieuw de fout in gaat.

