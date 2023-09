Man steelt auto met kinderen, deze opmerkelijke dieven gingen hem voor

Een brutale autodief in Valkenswaard kwam er zaterdagmiddag iets te laat achter dat hij niet alleen een grijze Toyota meenam, maar ook de twee kinderen op de achterbank. Opvallend, maar het is zeker niet de eerste keer dat een opmerkelijke buit het nieuws haalt. Een greep uit opmerkelijke diefstallen in de provincie.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Toen de man zich moest legitimeren, bleek dat hij in België nog een celstraf van 18 jaar open had staan. Die kreeg hij voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Zonhoven in 2016.

Opblaaspalmboom Een 34-jarige man was eerder deze zomer het haasje, toen hij door de politie werd gespot met een opblaasbare palmboom . Omdat er even verderop een beachvolleybaltoernooi plaatsvond, besloten de agenten toch maar eens poolshoogte te nemen. En inderdaad, de man bekende meteen.

Het hek was opgehangen aan speciale, bijbehorende palen. De dieven lieten die eerst staan, maar vier weken later kwamen ze terug naar het huis van Linda. "We vonden het al raar dat de palen er nog stonden, want zonder kun je niks met het hek. Maar begin juli appte de buurvrouw weer: ook de palen waren nu weg. Dat kon er ook nog wel bij."

Een vier meter brede poort Linda Geubbels uit Boerdonk kreeg tijdens haar vakantie afgelopen juli een opmerkelijk bericht van haar buurvrouw. De vier meter brede poort uit haar voortuin was plotseling verdwenen. "Wie neemt er nou een poort mee?", vroeg Linda zich later hardop af. En daar bleef het niet bij.

Kaas

161 kazen. Met die buit vertrokken dieven eind maart 2022 uit de boerderij van Gerda uit Fijnaart. Geen makkelijke klus, want de kazen wegen zo'n tien kilo per stuk. “Toen mijn man ‘s morgens de koeien wilde gaan melken, voelde hij al meteen nattigheid", vertelde de boerin. "Hij zag dat de deur naar de schuur openstond en even later bleek dat ook de deur van de kaasopslag open was. Ik was volledig verbluft, want wie doet nou zoiets? Je er werkt kneiterhard voor en dan wordt in een nacht alles kapot gemaakt.”

Triest genoeg bleef het ook hier niet bij één bezoekje van de dieven. In mei van dit jaar deelde Gerda via Facebook dat ze opnieuw slachtoffer van de kaasbende waren. “Echt alles, maar dan ook alles hebben ze meegenomen. De komende weken zijn we dicht. Ik heb niets meer om te verkopen."