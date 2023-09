112-nieuws: gewapende overval op Lidl • fietser gewond na aanrijding

06.10

Een fietser is zaterdagnacht in Son en Breugel door meerdere overvallers belaagd. Het slachtoffer werd door zijn belagers op zijn hoofd geslagen, vervolgens probeerden zij er met zijn fiets vandoor te gaan. Dat mislukte. Een en ander gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond kwart over een op de Sonse Heideweg/Ockhuizenweg, zo melden de wijkagenten van Son en Breugel.

De verdachten gingen er na de mislukte beroving vandoor. Dit vermoedelijk in een kleine witte auto. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.

06.00 - Vermist meisje (13) is terecht

Update: Het 13-jarige meisje uit Helmond die sinds maandag was vermist, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldde de politie dinsdag. Het meisje was maandagmiddag rond half vier voor het laatst gezien aan de Banckertstraat, zo meldde de politie op Burgernet.