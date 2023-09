Moordzaak Johan van Boxtel: tweede verdachte opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend een tweede verdachte aangehouden in de moordzaak van Johan van Boxtel. Hij werd zes jaar geleden doodgeschoten voor zijn huis aan de Memlincstraat in Eindhoven. De verdachte is een 42-jarige man uit Eindhoven. Hij werd aangehouden in de gevangenis in Grave. Vorige week werd ook een 35-jarige verdachte uit Geldrop aangehouden.

Johan werd op 7 mei 2017 vermoord. Twee personen hadden hem opgewacht bij zijn huis en schoten hem van dichtbij dood, nadat hij zijn auto had geparkeerd. Een verdachte werd niet gevonden. Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. De familie van de destijds 32-jarige Johan besloot 75.000 euro uit te loven voor de gouden tip in de zaak. Dat was bovenop de beloning van 20.000 euro die justitie destijds beloofde. De politie heeft het onderzoek naar de moord onlangs nieuw leven ingeblazen, omdat ze nieuwe informatie binnen had gekregen. Vorige week maandag werd daardoor de verdachte uit Geldrop aangehouden. Een tweede verdachte werd sindsdien nog gezocht. Op camerabeelden van de moord was namelijk te zien dat er minstens twee mensen bij betrokken waren. Na onderzoek kwam de politie uit bij de 42-jarige Eindhovenaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Toen hij werd aangehouden, zat hij volgens de politie nog vast in de PI in Grave 'vanwege een ander onderzoek'. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Wiethandel

Van Boxtel hield zich bezig met wiethandel. Hij werd ook veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De politie heeft eerder gezegd dat de aanleiding voor de moord in het criminele milieu wordt gezocht.