Vermiste Maria (17) nog niet gevonden, wel verdachte aangehouden

Er is een man aangehouden die volgens de politie iets te maken heeft met de vermissing van Maria Drezaliu. Het 17-jarige Roemeense meisje wordt sinds Koningsdag vorig jaar vermist. Ze verdween toen vanuit een jeugdinstelling in Ossendrecht. Het is niet bekend waar de verdachte is opgepakt en waar hij vandaan komt. Ook is nog onduidelijk waar het meisje nu verblijft.

Maria was vijftien jaar oud toen ze op 27 april 2022 voor het laatst gezien werd bij de instelling in Ossendrecht waar ze woonde. Ze was al eens benaderd om haar in de mensenhandel te betrekken. Maria kon toen nog naar binnen vluchten, waar begeleiders haar opvingen.

Op Koningsdag ging het alsnog mis toen ze aan het sporten was. Ze werd meegenomen in een auto door 'een kale, gezette man van in de veertig', meldde de politie later in Opsporing Verzocht.

Deze man is degene die deze zomer is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensenhandel. Volgens de politie zou hij het meisje mee hebben genomen en met haar zijn gevlucht. Ze laat verder weten dat ze zich grote zorgen blijft maken over het lot van de Roemeense.

Maria Drezaliu is een van de ruim 250 vermissingszaken die de politie met de jaarlijkse actie ‘Mis je Mei?’ onder de aandacht brengt. Hiervan was vorig jaar mei bijna 10 procent voor het laatst gezien in Brabant.

