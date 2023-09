112-nieuws: 4 gewonden bij ongeluk Werkendam • auto vol drugs

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

21.15 - Bestelbus ramt bomen en slaat over de kop, bestuurder heeft geen krasje

De bestuurder van een bestelwagen is vrijdagavond als door een wonder ongedeerd gebleven bij een zware crash op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek, waarbij meerdere bomen werden geramd. Daarna sloeg de wagen over de kop en kwam op de zijkant tegen een boom tot stilstand. Het motorblok lag twintig meter verderop in de berm. LEES OOK: Man met engel op schouder overleeft zware crash met bestelbus

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties

Het motorblok belandde 20 meter verderop in de berm. (Foto: Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties)

20.30 - Auto schept fietser en botst daarna tegen boom

Bij een aanrijding op de Van Randwijklaan in Werkendam zijn vrijdagavond rond zeven uur vier mensen gewond geraakt. Een tiener op een fiets werd geschept door een auto. De fietser kwam daarbij ten val. Het voertuig botste na de aanrijding tegen een boom. Drie oudere inzittenden raakten gewond. Vier ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk en brachten de slachtoffers naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.

16.50 - Botsing op de N640

Op de N640 bij Hoeven zijn drie auto's op elkaar gebotst. Daarbij vielen twee gewonden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Onlangs is de maximumsnelheid op de weg verlaagd van 80 naar 50.

16.48 - Kilo's illegaal vuurwerk

In een huis aan de Dr. Ensinkstraat in Halsteren is vrijdag een 'flinke partij illegaal vuurwerk' gevonden. In totaal ging het om 17 kilo, waaronder ruim 200 Cobra’s. Het huis staat middenin een woonwijk. Het vuurwerk lag in het huis zelf én in een naastgelegen schuur bij het huis. Er is nog niemand opgepakt, meldt de politie, dat het huis binnenging vanwege een ‘lopend onderzoek’. LEES OOK: 200 cobra’s gevonden middenin een woonwijk: ‘Ellende niet te overzien’



16.30 - Man rijdt rond met drugs

Op de N65 is tussen Den Bosch en Tilburg een Tilburger (27) opgepakt die rondreed met meer dan duizend xtc-pillen en honderden zakjes andere drugs. De man werd tien dagen geleden opgepakt, maar de politie is pas vrijdag met het nieuws naar buiten getreden. Waar de man precies is opgepakt is onduidelijk.



LEES OOK: Auto rijdt rond met meer dan 1000 xtc-pillen en honderden zakjes drugs 14.42 - Waarschuwing voor agressieve hond

Mensen in Helmond worden gewaarschuwd voor een agressieve hond die is weggelopen vanuit de Wethouder Ebbenlaan. Het gaat om een middelgrote zwartwitte akita. Benader de hond niet zelf, wordt op Burgernet gewaarschuwd. 14.35 - Stroomstoring in Bergen op Zoom

Door een stroomstoring zitten in Bergen op Zoom 1701 Enexis-klanten zonder stroom. Monteurs zijn onderweg om het probleem op te lossen.

14.23 - Ongelukken op A58

Twee rijstroken van de A58 van Breda richting Tilburg waren van twee tot drie uur vanmiddag afgesloten bij Tilburg Centrum-West na twee ongelukken. De afsluiting leidde rond halfdrie 's middags tot een elf kilometer lange file vanaf Bavel, goed voor ruim een uur vertraging. Het verkeer werd over de vluchtstrook richting Eindhoven geleid.

De ongelukken op de A58 bij Tilburg gebeurden bij Tilburg Centrum-West (foto: Twitter Rijkswaterstaat).

14.18 - Automobilist was onder invloed van drugs

De automobilist die vanochtend met zijn auto over de kop sloeg op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel was onder invloed van drugs. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. De politie werd gewaarschuwd door een andere automobilist, die de bestuurder slingerend over de weg had zien rijden. Het ging mis toen de bestuurder onder invloed met zijn auto een lantaarnpaal naast de weg raakte. De bestuurder kon zelf uit de auto komen . Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

14.13 - Kapotte vrachtwagen op A59

De rechter rijstrook van de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel was vanmiddag een halfuur lang afgesloten bij Terheijden. Daar stond een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond twee uur 's middags tot een drie kilometer lange file vanaf Oosterhout. 13.41 - Onwelwording op A16

De rechter rijstrook van de A16 van Breda richting Rotterdam was vanmiddag enige tijd afgesloten bij Dordrecht nadat daar iemand onwel was geworden. De afsluiting leidde rond halftwee 's middags tot een elf kilometer lange file vanaf Zevenbergschen Hoek. Inmiddels kan het verkeer hier weer doorrijden. 12.30 - Fatbiker krijgt stevige bekeuring

Een 17-jarige jongen is vanochtend aangehouden in Eindhoven omdat hij reed op een illegaal opgevoerde fatbike, met een gashendel. Zodoende hoefde hij niet te trappen. Dat viel agenten op de Boschdijk op. De jongen kreeg een bekeuring van 290 euro. "De volgende keer volgt in beslagname en is de boete hoger!", waarschuwt de politie.

12.26 - Drugsdealers aangehouden

Een 42-jarige automobilist die gisteravond onder invloed in een huurauto door Eindhoven reed, is aangehouden. Hij viel agenten op omdat hij een onlogische route reed door de wijk Vaartbroek en iemand twintig meter vervoerde. Toen agenten de man lieten stoppen, bleek hij een fors geldbedrag, coke, hasj, en een telefoon bij zich te hebben. Hij is aangehouden vanwege de handel in soft- en harddrugs en het rijden onder invloed.

De politie hield de drugsdealers aan in Eindhoven (foto: Instagram wijkagenten Vaartbroek).

Ook een 19-jarige Eindhovenaar werd aangehouden. Agenten zagen hem eerder op de avond contact maken met de 42-jarige automobilist. De tiener had eveneens een aanzienlijke hoeveelheid coke en geld bij zich en ook een aantal vuurwapenpatronen. Daarop werd hij vastgezet. 11.22 - Ongeluk op A58 Bavel

De linker rijstrook van de A58 van Tilburg richting Breda werd rond elf uur afgesloten bij Bavel na een ongeluk. De afsluiting leidde rond halftwaalf tot negen kilometer file vanaf Tilburg Centrum-West, goed voor twintig minuten vertraging. Om kwart voor elf 's ochtends werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven. 11.05 - Aangereden zwaan op Merwedebrug

Rijkswaterstaat werd vanochtend opgeroepen vanwege een ogenschijnlijk aangereden zwaan die op de rechterkant van de Merwedebrug bij Sleeuwijk lag. Rijkswaterstaat ging bekijken of ze nog iets voor het dier kon betekenen. De melder vreest van niet.

De zwaan lag op de Merwedebrug bij Sleeuwijk (foto: Twitter Tonnie on Tour).

10.10 - Auto op dak op Midden-Brabantweg

Een auto is vanochtend rond tien uur gecrasht op de Midden-Brabantweg, de N261, bij Kaatsheuvel. De auto eindigde op zijn dak. Of er iemand gewond is, is niet bekendgemaakt. Wel werd een ambulance opgeroepen. Van de automobilist is bloed afgenomen, omdat deze vermoedelijk onder invloed reed. Het ongeluk leidde rond halfelf tot een vier kilometer lange file voor De Efteling, goed voor een halfuur vertraging. Sinds elf uur is de file verdwenen.

Het ging vrijdagochtend mis op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel (foto: Anton van Well).

09.14 - A2 bij Batadorp weer open

De snelweg A2 van Eindhoven richting Maastricht, die vanochtend vroeg werd afgesloten bij knooppunt Batadorp na een ongeluk met een vrachtwagen, is rond negen uur 's ochtends vrijgegeven. Beide rijbanen worden vrijdagavond vanaf negen uur opnieuw afgesloten om de vangrail te herstellen, die bij het ongeluk beschadigd raakte. LEES OOK: A2 weer vrij na ongeluk met vrachtwagen, vanavond opnieuw afgesloten 08.47 - Snorfietser met enorme handelsvoorraad drugs

Een 23-jarige snorfietser werd deze week betrapt terwijl hij met een flinke voorraad drugs door Eindhoven reed. Agenten lieten de man stoppen omdat hij geen helm droeg. Toen de man zich zenuwachtig gedroeg, deden de agenten verder onderzoek en ontdekten ze een handelsvoorraad drugs 'waar de gemiddelde coffeeshophouder jaloers op zou zijn'. De man bleek ook gesignaleerd te staan, vanwege harddrugsbezit en recentvuurwapengeweld. Daarop werd hij aangehouden. In daaropvolgend onderzoek bleek dat de man met iemand contact had gehad over semi- en automatische vuurwapens. Degene met wie hij hierover sprak, werd geïdentificeerd en ook aangehouden. In het huis van deze 32-jarige man, in de buurt Eckart, werden geen vuurwapens gevonden maar wel een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs. Duidelijk bestemd voor de handel, volgens de politie. 08.42 - Drukte in Oss vanwege dichte spoorwegovergangen

Het was vanochtend tijdens de spits chaos in het westen van Oss, waar zeker drie spoorwegovergangen een tijdje last hadden van een storing. Daardoor stond het verkeer een tijd lang vast voor de slagbomen. Diverse mensen negeerden de afgesloten spoorwegovergangen, de lichten en bellen en staken toch over. Sinds kwart voor negen 's ochtends is de storing verholpen.

Sommige mensen trokken zich niets aan van de afgesloten spoorwegovergangen in Oss en staken toch over (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

08.15 - Stroomstoring hindert treinverkeer

Tussen Den Bosch en Nijmegen reden vanochtend vanwege een stroomstoring een klein uur lang geen treinen tussen Den Bosch en Wijchen. Sinds kwart voor negen 's ochtends rijden de treinen hier weer volgens schema. 08.14 - Verdachte van overval voorgeleid

Een 22-jarige Helmonder wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris vanwege zijn betrokkenheid bij de gewapende overval die eind november vorig jaar plaatsvond in de wijk Koolhof in Deurne. Toen drongen meerdere overvallers via de achtertuin een huis binnen. Ze mishandelden de bewoners en gingen er met een buit vandoor. De Helmonder werd vorige week aangehouden. 07.00 - UPDATE: Hoofdrijbaan A2 blijft hele ochtendspits dicht

De hoofdrijbaan van de A2 van Eindhoven naar Maastricht blijft heel de ochtendspits dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. Ter hoogte van knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd, een vrachtwagen staat tegen een vangrail. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand gewond is geraakt. 06.15 - Ongeluk op A2

Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is ter hoogte van knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Rijkswaterstaat heeft daarom de hoofdrijbaan afgesloten voor het verkeer. Voorlopig rijdt het verkeer parallel via de N2.

05.40 - Werkzaamheden Merwedebrug

Komend weekend wordt gewerkt aan de Merwedebrug (A27) richting Breda. Vanaf vrijdagavond negen uur is één rijstrook op de brug dicht. Het meeste verkeer wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A2 en A59. 17.25 - Politie zoekt auto na aanslag

Een huis aan de Scheldestraat in Breda is maandagnacht doelwit geweest van een aanslag. Iemand gooide iets brandbaars, waarschijnlijk een soort molotovcocktail, naar binnen rond kwart voor vier 's nachts. De politie zegt nu op zoek te zijn naar een kleine lichtkleurige auto, een hatchback, die op dat moment rondreed in de buurt. Die auto heeft te maken met de aanslag. Wie meer weet over de aanslag of auto, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. LEES OOK: Diandro vluchtte uit brandend huis na aanslag: 'Nu naar beneden! Snel!' 21.15 - Geparkeerde auto vliegt in brand

Op de Nijverheidsstraat in Uden vatte een geparkeerde auto vlam. De auto was niet meer te redden en brandde volledig uit.