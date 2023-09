112-nieuws: politie zoekt auto na aanslag • ongeluk met vrachtwagen op A2

08.47

Een 23-jarige snorfietser is deze week aangehouden in Eindhoven. Volgens een wijkagent had de snorfietser 'een handelsvoorraad drugs bij 'waar de gemiddelde coffeeshophouder jaloers op zou zijn'. De man, die door de agenten werd gestopt omdat hij zonder helm reed, bleek gesignaleerd te staan vanwege recent harddrugsbezit en vuurwapengeweld. Hij had ook met iemand contact over semi- en automatische vuurwapens. Degene met wie hij hierover sprak is is inmiddels geïdentificeerd.