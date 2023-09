112-nieuws: stroomstoring in Bergen op Zoom • pas op voor agressieve hond

10.10

Een auto is vanochtend rond tien uur gecrasht op de Midden-Brabantweg, de N261, bij Kaatsheuvel. De auto eindigde op zijn dak. Of er iemand gewond is, is niet bekendgemaakt. Wel werd een ambulance opgeroepen. Van de automobilist is bloed afgenomen, omdat deze vermoedelijk onder invloed reed. Het ongeluk leidde rond halfelf tot een vier kilometer lange file voor De Efteling, goed voor een halfuur vertraging. Sinds elf uur is de file verdwenen.