Acht honden bij omstreden fokker weggehaald door NVWA: 'Het duurde te lang'

De NVWA is vrijdag in actie gekomen om acht honden weg te halen bij de omstreden hondenfokker in Eersel. Het gaat om de acht honden die eerder deze week door de gemeente Eersel zouden worden weggehaald. Maar de gemeente moet juridisch zoveel hordes nemen om dat voor elkaar te krijgen, dat de NVWA nu ingrijpt. De hondenfokker liet de honden vrijdag zelf vrij, medewerkers van de NVWA moesten de dieren vangen.

De NVWA is maandag al bij hondenfokker Jan Paridaans geweest en zag dat de huisvesting voor de dieren niet op orde was. "De hokken hebben scherpe onderdelen waaraan de dieren zich kunnen verwonden, de vloeren zijn nat en we zagen weer schuwe honden", vertelt Bjorn Elsenbrock, woordvoerder van de NVWA.

De gemeente Eersel meldde woensdag dat ze de acht honden zou weghalen. Volgens de NVWA moest er juridisch zoveel gebeuren voordat de gemeente dat kon doen, dat het te lang zou duren. "De honden moesten daar zo snel mogelijk weg, daarom zijn wij nu in actie gekomen."

Dwarsliggen bij NVWA

De fokker heeft de honden vrijdagochtend zelf losgelaten uit de hokken. Volgens de woordvoerder vooral om de NVWA tegen te werken. Ook de politie is betrokken bij de actie. Elsenbrock: "Helaas kunnen wij niet zonder bescherming van de politie het terrein op maar de ochtend is tot dusver rustig verlopen."

Volgens het bestemmingsplan mag Paridaans op zijn locatie aan de Groote Aardweg in Eersel geen honden houden. Ook de hoogste bestuursrechter van het land, de Raad van State, concludeerde dat hij zijn bedrijf moet sluiten.

Voor elke week dat hij toch nog honden houdt, krijgt hij een dwangsom opgelegd van 2.500 euro. Dat kan maximaal tien weken lang, tot een bedrag van 25.000 euro. Die tien weken zijn inmiddels verstreken en dat bedrag moet worden betaald.

Proces zou te lang duren

Eerder dit jaar nam de NVWA al 667 verwaarloosde dieren bij de broodfokker in beslag. De honden leefden op betonnen vloeren, in te kleine en vervuilde hokken en hadden gezondheidsproblemen. Ook de NVWA legde het bedrijf in mei stil en besloot dat Paridaans geen honden meer mocht houden.

De gemeente Eersel laat in een reactie weten dat ze blij is dat de honden zijn weggehaald door de NVWA, omdat het proces anders te lang zou duren. Ze onderzoekt welke stappen ze kan nemen nu het maximaal aantal aan dwangsommen is opgelegd.

De advocaat van Jan Paridaans laat weten dat hij inhoudelijk niet kan reageren. Er lopen verschillende rechtszaken tegen de fokker.

LEES OOK:

'Puppyfabriek' moet stoppen vindt NVWA: 'Het is daar echt niet oké'

Opnieuw honden bij beruchte hondenfokker Eersel, gemeente haalt dieren weg