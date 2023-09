112-nieuws: auto belandt in water Rosmalen • probleem op spoor verholpen

03.48

Een auto is afgelopen nacht in het Máximakanaal beland langs het Mariannepad in Rosmalen. Dit gebeurde rond kwart over twee. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder rechtdoor in een bocht. De twee mensen die in de auto zaten, konden op eigen kracht uit de auto komen en naar de kant zwemmen. Ambulancemedewerkers ontfermden zich daar over het tweetal.