Gifmoordverdachte Yvon K. dood gevonden in haar huis in Tilburg

Gifmoord-verdachte Yvon K. uit Tilburg is maandagochtend dood gevonden in haar huis. Dat bevestigt haar advocaat aan Omroep Brabant. Medewerkers van politie en ambulance zijn het huis van K. in Tilburg binnengegaan. K. werd verdacht van moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis in Halsteren.

Omstanders zeggen dat ambulancemedewerkers met een reanimatieset naar binnen zijn gegaan. Volgens hen kwamen de medewerkers snel weer naar buiten. Buurtbewoners zagen Yvon K gisteren nog bij de finishlijn van de Tilburg Ten Miles. Haar jongste dochter liep mee. Yvon K had vijf kinderen maar had alleen met de jongste dochter nog goed contact.

De officier van justitie heeft op 7 september 19 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Tilburgse therapeute Yvon K. Voor het OM kan het niet anders dat K. haar partner Chris Grinwis 'op een kille en geraffineerde manier' vermoordde met gif. Met als doel zijn erfenis te bemachtigen. Yvon K. heeft altijd ontkend. Woensdag is de uitspraak in de geruchtmakende zaak. Yvon K. mocht de uitspraak thuis afwachten.

Chris Grinwis (65) was supermarkteigenaar in Halsteren. Omdat zijn vrouw Mia aan het dementeren was, verkocht hij alles en werd een vermogend man. Hij huurde een particuliere zorgdame in, Yvon K. (64) uit Tilburg. Mia was nog maar net dood of Chris en Yvon kregen een liefdesrelatie. Chris betaalde alles voor haar en ze werd enige erfgenaam.

Op 8 december 2020 stierf Grinwis ineens, 65 jaar oud. Hij bleek vergiftigd. Met pentobarbital. Op een wijnglas zat dna van Chris en die gifstof. Bovendien had Grinwis yoghurt gegeten met datzelfde gif.

Yvon K. heeft in de rechtbank steeds benadrukt dat ze onschuldig is aan de dood van Chris Grinwis in Halsteren. “Ik heb het niet gedaan. Ik heb zelfs geen hulp bij zelfdoding gegeven of informatie daarover. Ik zou Chris nooit kwijt willen.”

In de video hieronder vertellen we je het hele verhaal van 'De Gifmoord'.