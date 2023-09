Han van Midden: 'Roosendaal kan tot de laatste dag op mij rekenen'

“Ik ga dit stadje en de lieve mensen hier enorm missen, ik vertrek dan ook met pijn in het hart.” Han van Midden zet binnenkort een streep onder zijn ambt. Tegen alle verwachtingen in verruilt de ambitieuze burgemeester van Roosendaal zijn gemeente niet voor een grotere stad. In plaats daarvan emigreert hij als ambteloos burger met zijn gezin naar Curaçao waar zijn vriendin een nieuwe topfunctie wacht.

“Deze kans kwam voor haar voorbij. In het verleden draaide het vaak om mij, maar ik wil laten zien dat het ook andersom kan. Bovendien blijf ik graag onvoorspelbaar”, aldus Van Midden die voor zijn besluit niet over één nacht ijs ging. “We zijn er al maanden mee bezig en we hebben het ook nadrukkelijk met onze kinderen besproken. Toen zij aangaven dat ze het erg leuk vonden, hebben we besloten om het door te zetten.” Van Midden heeft nog geen concrete plannen voor zijn eigen toekomst op het eiland. “Ik moet eerst heel veel regelen want we gaan officieel emigreren. Alleen al wanneer ik het woord uitspreek, krijg ik de rillingen over mijn lijf. Mijn partner gaat in een hele nieuwe cultuur werken. Mijn eerste hoofdtaak is om te zorgen dat het gezin draait. Maar ik ga natuurlijk niet stilzitten.”

"Cocktailtjes drinken en op het strand liggen, houd ik nog geen week vol."

“Er gaat vast iets moois op mijn pad komen. Er is daar zoveel te doen. Er zijn allerlei diensten die daar vanuit Nederland draaien. Denk aan defensie, wie weet dat ik daar iets voor kan betekenen. Of misschien ga ik wel een eigen bedrijf beginnen. Cocktailtjes drinken en op het strand liggen, houd ik nog geen week vol. De kans dat ik snel iets oppak, is tamelijk groot. Ik ben ook bezig met een boek.” Als burgemeester van een middelgrote stad stond Van Midden vaak in de belangstelling van de media. Hij omschrijft Roosendaal dan ook als een kleine stad die vanwege haar ligging tussen Antwerpen en Rotterdam kampt met grootstedelijke problemen. Een voorbeeld zijn de vuurwerkrellen eind 2020. Ook zag de gemeente uitwassen van georganiseerde criminaliteit, zoals verschillende schietpartijen en de vondst van de ‘martelcontainer’ in Wouwse Plantage. De burgemeester probeerde het tij te keren en nam het voortouw bij verschillende pogingen om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Onder zijn aanvoering werd de stad net als Eindhoven, Tilburg en Breda opgenomen in het Nationaal Programma Veiligheid. Hierbij krijgen wijken de komende jaren een flinke zak geld om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Roosendaal viel op als het kleinere buitenbeentje.

"Ik ga de komende zeven maanden nog extra gas geven."

Vindt hij niet dat hij na vier als burgemeester de stad nu in de steek laat? “Ik snap dit gevoel bij mensen. Tegelijkertijd staan de plannen in een goed fundament waarop mijn opvolger verder kan bouwen. Er is geld, een goed team en vrijwilligers. Het moet ook niet alleen om de burgemeester draaien. Ik ga de komende zeven maanden trouwens ook niet achterover leunen maar misschien zelfs nog extra gas geven. Roosendaal kan erop rekenen dat ik mij tot op de laatste dag inzet voor de stad.” De ‘onvoorspelbare’ burgemeester wist ook vaak de aandacht op zich te vestigen door zijn muzikale uitstapjes. Samen met de rappers Benni en YSF nam hij een rapvideo op om jongeren bewust te maken van hun gedrag tijdens de vuurwerkrellen. Samen met zijn collega Frank Petter van Bergen op Zoom maakte hij de carnavalskraker ‘Kom West’ op de melodie van het nummer ‘Go West’ van de Pet Shop Boys. “Ik heb de titel van dat lied nu wel heel letterlijk genomen”, lacht Van Midden.

"Over drie tot vijf jaar ben ik weer terug."