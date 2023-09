Han van Midden stopt als burgemeester en volgt zijn vriendin naar Curaçao

Han van Midden (46) stopt als burgemeester van Roosendaal. De burgemeester die bekend staat als ‘crimefighter’ vertrekt komend voorjaar met zijn gezin naar Curaçao. Zijn vriendin krijgt een nieuwe baan op het eiland. Van Midden heeft nog geen andere functie of concrete plannen in het vooruitzicht, maar hij houdt rekening met een nieuwe uitdaging op het eiland in de Caraïbische Zee.

“Mijn vriendin heeft een heel mooi aanbod gekregen om haar werk buiten Nederland voort te zetten. In het verleden heeft zij mij vaak gevolgd en nu heb ik besloten om haar te volgen”, zegt Van Midden. De geboren Amsterdammer trad begin oktober 2019 aan als burgemeester van Roosendaal. Daarvoor was hij onder meer raadsgriffier van de gemeente Rotterdam.

Schietpartijen en drugsoverlast

Van Midden is in Roosendaal populair door zijn zichtbaarheid en onorthodoxe aanpak van de criminaliteit in de stad. De stad gaat regelmatig gebukt onder schietpartijen en drugsoverlast. De burgemeester schuwt daarbij hard ingrijpen niet, zoals preventief fouilleren en het in beslag nemen van peperdure huurauto’s. Tegelijkertijd maakt hij zich sterk om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.

De burgemeester van Roosendaal verwierf landelijke bekendheid tijdens de vuurwerkrellen eind 2020. Rond de jaarwisseling trokken groepen jongeren een spoor van vernielingen in de wijken Langdonk en Kroeven. Van Midden schreef een brief aan alle ouders in de stad om hun kinderen aan te spreken op hun gedrag. Later deed hij hetzelfde bij jongeren die wekenlang zwembad De Stok terroriseerden. De burgemeester riep hen samen met hun ouders bij hem op het matje.

Verhuizen naar Caraïben

Han van Midden en zijn partner hebben twee kinderen, een dochter van 13 en zoon van 10. Het gezin verhuist eind april naar de Caraïben. “De benoeming van mijn partner is voor een periode van drie tot vijf jaar. Onze kinderen zijn razend enthousiast om naar Curaçao te gaan. Ik weet nog niet wat zelf ga doen maar als het aan mij ligt, ga ik mijn tanden zetten in de drugscriminaliteit. Er is daar genoeg te doen. Maar ik ben hier nog niet weg, hè.”

