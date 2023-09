Henk Krol baalt van chaos bij 50PLUS: 'Het lag in ieder geval niet aan mij'

Het is een enorme chaos bij de politieke partij 50PLUS. Gerard van Hooft, de kandidaat-lijsttrekker uit Heusden, werd zaterdagochtend door de politie weggehaald van het partijcongres in Ede. Er woedt een felle strijd om het lijsttrekkerschap van de partij. Voormalig lijsttrekker Henk Krol uit Tilburg vindt de voortdurende ruzies bij zijn oude club verschrikkelijk. "Het is een zwarte dag voor de oudere kiezers, die al zo slecht vertegenwoordigd worden."

50Plus had deze zaterdag op het partijcongres in Ede een lijsttrekker moeten kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Net als het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst is dat niet gelukt. Nadat de politie twee keer moest komen, is besloten om het congres stop te zetten. Het bestuur onder leiding van Jorien van den Herik wil het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen als lijsttrekker. Gerard van Hooft wierp zich op als tegenkandidaat. Hij is onlangs door het bestuur tot twee keer toe geroyeerd als lid, maar in beide gevallen werd dit teruggedraaid. 50Plus heeft al jaren te kampen met interne ruzies.

"Ik was vier dagen per week ruzies aan het oplossen."

Daar weet Henk Krol alles van af. Hij was jaren het boegbeeld van 50PLUS en in twee verschillende periodes lijstrekker tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In 2020 vertrok hij bij 50PLUS vanwege een conflict binnen de partij. Krol kreeg het verwijt dat hij een ruziezoeker zou zijn. "Ik was in mijn tijd vier dagen per week bezig met ruzies oplossen door het hele land, in plaats van voor de belangen van ouderen opkomen. Helaas is er nog steeds continu gedoe." De Tilburger staat nu zelf als nummer twee op de kieslijst van BVNL van Wybren Haga. Ook bij deze partij wil hij zich gaan inzetten voor de ouderen en hun pensioenen. "Maar BVNL is meer rechts georiënteerd en dat schrikt sommige ouderen misschien af. 50PLUS verbindt links en rechts meer, maar jaagt kiezers op deze manier heel hard weg."

"Het blijkt wel dat het niet allemaal aan mij lag."

Want ook na Henk Krol zijn vertrek bij 50PLUS was de partij voortdurend in het nieuws door ruzies op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. "Daar blijkt wel uit dat het toch niet allemaal aan mij lag. Het gaat er alleen niet om dat ik gelijk krijg, maar dat ouderen goed vertegenwoordigd worden in Den Haag." In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, staat 50Plus op 0 zetels. Krol zegt ook nog goed contact te hebben met veel mensen binnen 50PLUS. "Er is ook voorzichtig gevraagd of wat kan betekenen voor de partij", maar Krol focust zich nu op BVNL.

"Ik juich echt niet, want dit gaat ten koste van de mensen thuis."