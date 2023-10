Zonne-auto geparkeerd, Lightyear concentreert zich nu op zonnedaken

Lightyear in Helmond zet zijn droom om een zonneauto te produceren in de ijskast, meldt Het Financieele Dagblad. Het bedrijf heeft geen nieuwe investeerders weten te vinden na de doorstart uit het faillissement begin dit jaar. Daarom richt het bedrijf zich nu op de productie van zonnedaken voor autofabrikanten via het dochterbedrijf Lightyear Layer.

Het bedrijf heeft een deal gesloten met een toeleverancier van autofabrikanten voor een proef met de zonnedaken. Ook wordt gesproken met een Aziatische autobouwer over de zonnedaken. Dat zegt Lightyear-topman Lex Hoefsloot in gesprek met de krant.

Hij is niet teleurgesteld dat er geen nieuwe investeerders zijn gevonden. "De autosector toont steeds meer belangstelling voor elektriciteit uit zonnecellen. Dat komt ook door druk van de EU om steeds meer elektrische auto's te produceren. Maar het denken in zonne-energie zit nog steeds in een vroeg stadium en het is nu sowieso moeilijk om investeerders te vinden."

Failliet

Het dochterbedrijf van Lightyear, Atlas Technologies, werd eind januari failliet verklaard. Dat betekende volgens de curator feitelijk het faillissement van Lightyear zelf. 600 van de 650 medewerkers kwamen daardoor op straat te staan.

De productie van de exclusieve zonneauto Lightyear 0 was twee maanden eerder nog met een hoop festiviteiten gelanceerd in de Finse autofabriek van Valmet Automotive. Er rolden uiteindelijk tien exemplaren van de dure zonneauto van de band. Aanvankelijk moesten kopers 120.000 euro afrekenen, maar door de enorm gestegen productiekosten werd dat 250.000 euro. Dat bleek te duur en Lightyear staakte de productie van de auto toen het uitstel van betaling aanvroeg.

Veiling

Showmodellen van de Lightyear 0, die niet eens geschikt zijn voor de openbare weg, werden net als de rest van de inboedel in april geveild. Voor een van de auto's werd alsnog bijna een ton betaald door een koper in België.

Uiteindelijk werd er met de veiling 650.000 euro opgehaald voor de schuldeisers van het bedrijf. Er zijn nog drie Lightyear 0's die wel op de openbare weg mogen rijden, maar die worden later geveild omdat ze uit Finland en Amerika moeten overkomen.

Betaalbare auto

Lightyear maakte in april een doorstart met 100 van de 650 medewerkers. Het bedrijf in Helmond werkte voor het faillissement al aan een 'betaalbare' zonne-auto van 40.000 euro. Er was voldoende interesse voor de Lightyear 2 volgens het bedrijf.

Leasemaatschappijen en autodeelbedrijven bestelden 21.000 auto's en ook tienduizenden consumenten hadden ook wel oren naar de 'betaalbare' zonneauto. De Lightyear 2 had in 2025 op de markt moeten komen, maar daarvoor was nog wel een miljard euro aan investeringsgeld nodig.

Dat geld wist het bedrijf dus niet te vinden, waarmee de droom van Lightyear om een zonneauto voor iedereen bereikbaar te maken, voorlopig geparkeerd wordt.

Hieronder zie je wat er allemaal geveild werd na het faillissement van Lightyear: