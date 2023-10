Dief van kluis met foto's van overleden Wesley krijgt 8 maanden cel

Mohamed E, de man die in juni een kluis had gestolen met daarin onder meer persoonlijke spullen van een overleden jongen, heeft een celstraf van acht maanden gekregen. Daarnaast moet hij de nabestaanden van Wesley Engels een schadevergoeding betalen van ruim 4100 euro. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Begin juni werd er ingebroken bij Ferd Engels en zijn vrouw in hun huis in Beek en Donk. Daarbij werd een kluis vol persoonlijke spullen van hun overleden zoon Wesley gestolen. Op foto's is onder meer te zien hoe Wesley ligt opgebaard. Ook gaat het om beelden van zijn uitvaart.

Zijn ouders hadden de foto's zelf nog nooit gezien. "We hebben ze in de kluis gelegd met de gedachte dat we ze zouden bekijken als we vonden dat de tijd rijp was", zei Ferd kort na de inbraak.

Kluis teruggevonden in de Goorloop

Mede dankzij duidelijke camerabeelden en veel tips werd de dader kort daarop gepakt. De kluis werd een paar weken later teruggevonden in de beek de Goorloop bij het Eindhovens Kanaal in Lierop.

De 25-jarige Helmonder kreeg ook een half jaar celstraf die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat of wanneer hij zich niet aan de voorwaarden houdt. Zo moet hij zich onder meer moet laten behandelen aan zijn verslaving.

De rechter in Den Bosch vond ook voldoende bewijs voor een andere inbraak die in maart van dit jaar door hem was gepleegd in Helmond. Hier had hij sieraden gestolen. De dader zat al vast in het Huis van Bewaring in Grave. Hij is sinds een jaar of tien een bekende van de politie en is al meermalen veroordeeld voor diefstal en huiselijk geweld. Hij zei dat hij in Beek en Donk had ingebroken, omdat hij werd afgeperst en geld nodig had. De rechter gelooft er niets van.

De gestolen kluis werd gevonden in Lierop: