112-nieuws: steekpartij in supermarkt • aanrijding fietsster met truck

06.00

Agenten hebben gisteravond in een auto in Oosterhout een grote hoeveelheid hennep gevonden. De automobilist van de auto is aangehouden. De verdachte kreeg een stopteken bij een verkeerscontrole in Nieuwendijk. Toen hij dat negeerde lukte het de politie even later hem te laten stoppen. Dat was bij Oosterhout. In de achterbak van de auto vond de politie vervolgens drie grote shoppers met hennep.