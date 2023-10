Politie stopt zoektocht naar lichaam van Germa die al 39 jaar vermist wordt

1/3 In de tuin van een huis in Nieuwendijk wordt gezocht naar het lichaam van Germa

De zoekactie naar de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom is gestaakt. Dinsdagochtend startte de politie met zoeken in de tuin van een huis in Nieuwendijk, in de hoop haar lichaam te vinden. Dat is niet gelukt, laat een woordvoerder van de politie weten. "Er zijn helaas geen menselijke resten aangetroffen, deze uitkomst is voor de familie erg teleurstellend. Zij waren vanmorgen nog hoopvol."

Het huis waarbij gezocht werd, was vroeger van een familielid van Germa. In totaal is zestig vierkante meter van de tuin afgegraven, zonder resultaat.

"Als ze hier ligt, zullen we haar vandaag nog vinden", zei de politie eerder dinsdag. Door de tip die ze hadden gekregen, kwam volgens de politie alles samen. "Het oude dossier, de nieuwe informatie, dat was zo concreet. Het heeft helaas niet zo mogen zijn."

De politie heeft de familie van Germa ingelicht dat er in de tuin niets gevonden is. "Dat was een moeilijk gesprek. Het voelt als een van de laatste kansen om duidelijkheid te krijgen over wat er met hun zus is gebeurd."

Gouden tip

De aanleiding voor de zoektocht is een tip die binnenkwam bij de Peter R. de Vries Foundation. Die organisatie loofde in oktober 2022 een beloning van 250.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden tot het vinden van Germa. In april verliep die beloning, omdat de tips toen niks opleverden.

In totaal kwamen er 275 tips binnen bij de Foundation. Een van die tips leidde de politie dinsdag naar de tuin van het huis in Nieuwendijk. Een concrete tip, die uitgebreid door de politie werd onderzocht. De politie sluit niet uit dat ze naar aanleiding van de zoekactie van vandaag opnieuw tips binnen krijgt. "Als dat gebeurt, pakken we dat opnieuw heel serieus op."

Grond verstoord

Met een graafmachine was een team van experts dinsdag aan het werk in de tuin. De bovenlaag van een stuk van de tuin werd afgegraven. Daarna werd een grondradar gebruikt, om onder meer te kijken of de grond verstoord was. In de tuin werd ook een boom omgezaagd.

In het huis woonde in de tijd van haar verdwijning de oom van Germa. De politie benadrukt dat de mensen die er op dit moment wonen, er toen nog niet woonden en niks met de zaak te maken hebben. "We zijn vorige week bij ze langs gegaan om toestemming te vragen om hier te graven. Die zeiden direct dat het goed was. De man komt hier ook uit de buurt en beseft het belang om dit mysterie op te lossen."

De familie van Germa wilde eerder vandaag niet reageren. Ze lieten weten dat het een heftige dag voor ze is en dat ze als familie niet gestoord willen worden.

Bloedsporen in huis

In de nacht van 28 op 29 juli in 1984 verdween de 19-jarige Germa vanuit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Na een avondje stappen in Gorinchem zette een buurjongen haar daar ’s nachts rond twee uur weer af.

De volgende ochtend werd alarm geslagen toen Germa niet in de kerk verscheen. In het ouderlijk huis werden bloedsporen gevonden. Van Germa ontbrak ieder spoor.

Aandacht voor de vermissing

Sinds de verdwijning van Germa zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Een coldcaseteam van de politie was met de zaak bezig en in 2017 was er extra aandacht voor haar verdwijning in een speciale themamaand van de politie, waarbij gezocht werd naar langdurig vermiste mensen. In 2007 deed Peter R. de Vries onderzoek naar de zaak. Maar wat er met Germa is gebeurd, is nog altijd onduidelijk.

Emily Langerak, het nichtje van Germa, schreef een brief aan de dader die haar tante liet verdwijnen. In talkshow KRAAK. las ze eerder dit jaar een stukje uit die brief voor: