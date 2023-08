Germa is al 39 jaar vermist: aandacht voor haar verdwijning in stripboek

De Peter R. de Vries Foundation heeft een stripboek gemaakt waarin vijf bekende cold cases worden besproken. Een van die zaken is de verdwijning van Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Zij was 19 jaar oud toen ze in de nacht van 28 op 29 juli 1984 verdween.

Germa van den Boom was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en broertje waren bij familie in Hengelo. Na een avondje stappen in Gorinchem zette een buurjongen haar ’s nachts rond twee uur af bij haar ouderlijk huis in de Dwarssteeg in Nieuwendijk. In het huis brandde rond kwart over twee nog licht, zo zagen twee meisjes die toen door de straat fietsten.

Zondagmorgen 29 juli werd alarm geslagen toen Germa niet in de kerk was. In het ouderlijk huis werden bloedsporen gevonden. Van Germa ontbrak ieder spoor.

Sinds haar verdwijning zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Een coldcaseteam van de politie was met de zaak bezig en in 2017 was er extra aandacht voor haar verdwijning in een speciale themamaand van de politie, waarbij gezocht werd naar langdurig vermiste mensen.