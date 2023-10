Geen uitspraak drugszaak Martien R., verdachten blijven in onzekerheid

De uitspraak in de strafzaak tegen de 52-jarige Martien R. uit Oss en verschillende van zijn familieleden wordt uitgesteld. Het gerechtshof in Den Bosch zou donderdag uitspraak doen, maar dat wordt uitgesteld om onbekende redenen.

Meer details over het uitstel zijn niet bekend, laat een woordvoerder van het hof weten. Een nieuwe datum voor de uitspraak is voorlopig nog niet in zicht. Want de voorzitter van het hof moet eerst een medische ingreep ondergaan.

Tegen de vermeende drugs- en wapenhandelaar R. is in hoger beroep opnieuw zestien jaar cel geëist. Een hogere straf is niet mogelijk voor de feiten waarvan hij wordt verdacht.

De rechtbank veroordeelde R. in september 2021 tot 16 jaar cel, maar die ging in hoger beroep. Dat diende eerder dit jaar. Tegen twaalf medeverdachten, van wie er tien directe familie zijn van R., zijn straffen geëist tot tien jaar en acht maanden.

R. en de meeste andere verdachten zijn in november 2019 opgepakt tijdens een grote politieactie in Oss en omgeving.

