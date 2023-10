Zoektocht naar vermiste Germa levert niets op: 'De tip was heel concreet'

Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation zat dinsdag 'op het puntje van haar stoel' tijdens de zoektocht naar het lichaam van de vermiste Germa van den Boom uit Nieuwendijk. 39 jaar geleden verdween zij op 19-jarige leeftijd na een avondje uit. Ondanks eerdere pogingen om Germa te vinden is ze nog steeds niet terecht. Een concrete tip die bij de Peter R. de Vries Foundation binnenkwam zorgde voor een, misschien wel allerlaatste, poging om Germa 'thuis te brengen'.

Er waren 275 tips binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation, over de verdwijning van Germa van den Boom. De stichting had vorig jaar een beloning uitgeloofd van liefst een kwart miljoen euro voor de gouden tip. Alle tips werden doorgespeeld naar het coldcaseteam van de politie. Een team van rechercheurs onderzocht alle tips nauwkeurig. "Dat was een nauwkeurige en tijdrovende klus", zegt Kelly de Vries in het radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. En er bleek één tip bovenuit te springen, vertelt Kelly.

Kelly volgde vol spanning vanuit Amsterdam de zoektocht. "Het gevoel was: dit is de dag waar we een jaar naartoe hebben gewerkt. De familie krijgt de antwoorden waar het 39 jaar op heeft gewacht."

"Deze interessante en concrete tip kwam steeds weer bovendrijven", vertelt Kelly. "De tip verwees naar een specifiek gedeelte in de tuin van een huis waar vroeger een familielid woonde." En dus werd daar dinsdag gezocht. "We wilden weten of Germa daar zou liggen. Óf definitief uitsluiten dat ze daar niet ligt. Op basis van de tip hebben we vijftig vierkante meter van de tuin minutieus afgegraven."

Maar het lichaam van Germa werd niet gevonden. "Het werd een verschrikkelijke domper. Voor de familie was het een zware dag, ook al omdat er werd gegraven in de tuin waar vroeger een familielid woonde. Zou Germa daar gevonden zijn, dan had dat weer nieuwe vragen opgeroepen." Op die plek woonden vroeger een oom en tante van Germa. Zij zijn allebei al enige tijd geleden overleden.

Of er nu definitief een streep onder de zoektocht wordt gezet, is nog niet duidelijk. "Mensen kunnen ons nog steeds tippen. Misschien zijn ze iets vergeten te vertellen", hoopt Kelly. "De komende weken gaan we met de politie om tafel. Moeten er nog tips worden uitgezocht of was deze tip de laatste? We vinden het wel belangrijk om aan de boom te blijven schudden."

Dinsdag werd er door de politie gegraven in een tuin van een huis in Nieuwendijk. In deze video zie je hoe dat ging: