112-liveblog: auto tegen vangrail A27 • kop-staartbotsing 3 auto's

22.15

Een automobilist die ervandoor was gegaan bij een controle in België is gisteravond na een achtervolging aangehouden op de straat Loo in Bergeijk. Daar kreeg de auto waarin de verdachte zat een lekke band bij een rotonde. Wat later liep de motor van de auto vast en konden agenten de verdachte aanhouden. De auto werd getakeld. Die kon niet van de weg geduwd worden vanwege de schade. In de omgeving kamden agenten struiken uit omdat de verdachte daar volgens een getuige iets in zou hebben gegooid.