Man (31) opgepakt vanwege de dood van 75-jarige vrouw uit Halsteren

Een 31-jarige man uit Halsteren is aangehouden voor de dood van een 75-jarige vrouw uit diezelfde plaats. De vrouw werd sinds dinsdagavond vermist en werd die nacht dood gevonden in een bos in Halsteren. Zaterdagmiddag hield de politie de man aan in Amsterdam.

Woensdag zijn rechercheurs de hele dag bezig geweest met een sporenonderzoek op de plek waar de dode vrouw was gevonden. Verder zochten agenten naar camerabeelden en werden voorbijgangers gevraagd of zij iets hadden gezien. Dankzij de vele gegevens kwam de politie vrijdagavond bij de man uit Halsteren uit. De politie zocht vrijdagavond tevergeefs op zijn woonadres. Ook bij familieleden in Amsterdam, omdat er een vermoeden was dat hij daar vrijdagavond naar toe was gegaan. Uiteindelijk werd hij zaterdagmiddag rond half 5 in Amsterdam gearresteerd. De man zit vast voor verder onderzoek en verhoor. De politie deed de afgelopen dagen sporenonderzoek op de plek waar de vrouw gevonden werd: