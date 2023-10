112-liveblog: kinderen vinden munitie • motorrijder rijdt van talud

16.25

Een lessende motorrijder is vanmiddag rond halfvier op de Corridor in Veghel van een talud afgereden en is daarbij gewond geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, zodat een trauma-arts medische assistentie kon verlenen.

De motorrijder kwam onder aan het talud bij een fietstunnel terecht. Waardoor de motorrijder van de weg is geraakt is onbekend. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is niet meegegaan naar het ziekenhuis.