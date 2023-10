112-liveblog: man komt om na steekpartij • supermarkt ontruimd

23.30

Een man heeft gisteravond laat op de Joannes Zwijsenlaan in Oss een lantaarnpaal geramd nadat hij met zijn wagen van de weg was geraakt. Volgens zijn vrouwelijke partner, die bij hem in de auto zat, had de bestuurder teveel gedronken. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf op de kruising met de Paganinistraat. De chauffeur, die in een 220 PK sterke Volkswagen Golf GTI reed, raakte gewond; de vrouw bleef ongedeerd.

De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie is achter de ambulance aangereden. Zij onderzoekt of de chauffeur inderdaad teveel had gedronken. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger. De gemeente Oss is op de hoogte gebracht van de schade aan de lantaarnpaal. Na de botsing lagen brokstukken en glas van de auto verspreid over de kruising. Een passerende verpleegkundige en een medewerker van de Wegenwacht hebben hulp verleend.