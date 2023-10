112-liveblog: fietser gewond • geen drugs gevonden bij inval

11.40

Bij de inval in een bedrijfspand gisteren aan de Korenmijt in Beek en Donk heeft de politie geen drugs gevonden. Dat laat een woordvoerder vanochtend aan Omroep Brabant weten. Wat er dan wel gevonden is, weet ze niet. Of het gaat om waspoeder, zoals de eigenaar van het pand gisteren tegen Omroep Brabant zei, kan ze niet bevestigen. "We hebben het laten testen en het gaat niet om drugs", zegt de woordvoerder. "Of het gaat om waspoeder, paracetamol of bijvoorbeeld baking soda hebben we niet getest."

De politie ging het pand binnen in het kader van een lopend drugsonderzoek dat nog gaande is. Meer hierover kan ze niet zeggen.