112-liveblog: kind geschept door auto • vrachtwagen vol drugsafval ontdekt

12.45

De politie heeft gisteren een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar een explosie in Winschoten in de provincie Groningen. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Tilburg. Eerder werden al vier andere Tilburgers gearresteerd in de zaak.

De 17-jarige verdachte zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. Drie van de vier andere aangehouden Tilburgers zitten ook nog vast. De vierde verdachte, een 19-jarige vrouw, is zondag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

De explosie vond op 16 september plaats bij een bedrijfspand in de Langestraat in Winschoten. Eerder deelde de politie beelden van het incident. Daarop was te zien dat een tas ontploft, kort nadat die bij het pand was neergezet. De explosie in de Langestraat is onderdeel van een reeks ontploffingen en andere gewelddadige zaken in Winschoten, het nabijgelegen Oude Pekela en Groningen. Een en ander speelt sinds juli.