Jongen (16) die tiener beschoot hangt jarenlange celstraf boven het hoofd

De 16-jarige jongen die een tiener uit Oss neerschoot hangt waarschijnlijk een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Dat zegt voormalig strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs, nadat de jongen is opgepakt. De jongen wordt verdacht van poging tot moord. “Hij is pas zestien, maar de kans is groot dat hij behandeld wordt als een meerderjarige”, zegt Van der Kruijs.

De verdachte schoot twee weken geleden op straat een 15-jarige jongen uit Oss vanuit het niets in zijn rug met een pistool. De jongen raakte zwaargewond en lag een tijd in het ziekenhuis. Al die tijd was de dader op de vlucht, maar donderdag gaf hij zichzelf aan op het politiebureau in zijn woonplaats Heerhugowaard.

"Voor poging tot moord staat 20 jaar gevangenisstraf."

Dat hij verdacht wordt van een poging tot moord begrijpt de strafrechtadvocaat goed. “Hij heeft van tevoren een vuurwapen in zijn zak gestoken en is ermee rond gaan fietsen in een plaats waar hij niet eens woont. Het ziet er redelijk voorbereid uit, dus ik snap die verdenking wel.” Hoewel de jongen pas zestien jaar oud is, denkt Van der Kruijs dat hij flink wat jaren de gevangenis in draait. "Als het minderjarige strafrecht wordt toegepast is de straf maximaal twee jaar", legt de gepensioneerde advocaat uit. "Maar het is zo’n ernstig delict dat de kans groot is dat hij behandeld wordt als een meerderjarig iemand. Dat kan vanaf 16 jaar. Dan staat er voor poging tot moord 20 jaar gevangenisstraf."

"Jezelf melden betekent niet automatisch dat je strafvermindering krijgt.”