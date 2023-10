Stille tocht toch niet zo stil met leuzen tegen Israël: 'Free Palestine'

Een stille tocht in Eindhoven, die was bedoeld ter nagedachtenis van alle slachtoffers in het conflict tussen Israël en Palestina, is uitgelopen op een tocht die vooral tegen Israël was gericht. Hoewel de organisatoren van Our Children Our Voice benadrukten dat het een stille tocht moest zijn, werden er toch leuzen geroepen zoals ‘Free Palestine’ en 'Israël terrorists'.

Arnold Tankus & Jan Waalen Geschreven door

Bij de tocht waren zondagavond ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig. De organisatie probeerde de menigte nog stil te krijgen, maar dat lukte niet. Veel mensen bleven leuzen roepen. De stille tocht begon bij het 18 septemberplein, waarna de deelnemers via een omweg naar het Stadhuisplein trokken. Daar werden er toespraken gehouden en werden de namen van slachtoffers voorgelezen.

"Het is een tocht voor alle slachtoffers, voor Palestijnse en Israëlische."