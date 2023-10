112-nieuws: auto rijdt tegen een boom · dief van flessen wijn ingerekend

15.20

Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt toen hij in Valkenswaard met zijn auto tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde rond tien over twee op de Maastrichterweg. Hij reed richting België en raakte de boom door onbekende oorzaak. De klap was zo hard dat brokstukken verspreid over de weg kwamen te liggen. De man zat alleen in de auto en de brandweer had veel moeite om hem uit de wagen te krijgen. Het personeel van een ingeschakelde traumahelikopter hoefde niet ingezet te worden.