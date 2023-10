112-nieuws: vuurwerkoverlast Sint-Oedenrode · agressieve ex zoekt ruzie

06.00

In het Dommelpark in Sint-Oedenrode hebben jongeren gisteravond laat een prullenbak opgeblazen met vuurwerk. "Jongens... het zijn meestal jongens... is dit nou nodig?", vraagt een wijkagent zich af. "Bewaar je vuurwerk voor oud op nieuw! Hoewel ik me afvraag of dit vuurwerk wel is toegestaan", zegt hij er ook bij.