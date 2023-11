112-nieuws: brand op zolder • dief wordt bewaakt in ziekenhuis

23.37

Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd geraakt door een automobilist. De fiets brak bij de aanrijding in tweeën. De bestuurder van de auto werd aangehouden en moest een bloedproef ondergaan. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.