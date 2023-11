Storm Ciarán: dakplaten met asbest op straat • boom op het spoor

11.50

Storm Ciarán is de tweede herfststorm van dit jaar. In Vlissingen in Zeeland werd tussen tien uur en elf uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht negen gemeten. Daarmee is officieel sprake van een storm.

De eerste herfststorm van dit jaar was op 19 september. Dat was vroeg, want gemiddeld genomen trekt de eerste herfststorm pas rond half oktober over ons land, stelt Weeronline. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste een KNMI-station een heel uur uitkomt op windkracht negen.

Ciarán is de vierde storm in Nederland dit jaar. De eerste storm was in de lente op 13 maart. Op 5 juli trok zomerstorm Poly over het land.